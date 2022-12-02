ПСБ и АСКАО договорились о взаимодействии в финансовой и инвестиционной сферах

ПСБ и Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) подписали соглашение о взаимодействии, направленное на сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере, в том числе в рамках реализации инвестиционных программ ГК «Росатом», сообщает пресс-служба банка.

Согласно документу, членам АСКАО, задействованным в реализации проектов развития крупной государственной промышленной и энергетической инфраструктуры, будет предоставлен широкий спектр банковских услуг, финансовая и нефинансовая поддержка.

ПСБ и АСКАО будут также расширять сотрудничество в инвестиционной сфере, изучат возможности увеличения инвестиционного потенциала членов АСКАО, а также рассмотрят реализацию совместных научных и социальных проектов.

ПСБ в частности примет участие в развитии схемы консорциума реализации проектов капитального строительства ГК «Росатом» и выступит в качестве банка-партнера.

АСКАО – одно из крупнейших некоммерческих строительных объединений в России, оно включает 96 инжиниринговых, подрядных, проектных и машиностроительных организаций, участвующих в сооружении объектов использования атомной энергии и крупных промышленных объектов в России и за рубежом.

«Обладая обширным практическим опытом работы с крупными промышленными предприятиями, ПСБ выступит надежным партнером Ассоциации и предоставит ее членам доступ к широкой линейке современных банковских продуктов и сервисов, включая проектное финансирование в сфере капитального строительства ГК «Росатом»», — отметила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

По словам президента АСКАО, директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова, ПСБ является одним из опорных банков ГК «Росатом» и организаций АСКАО.

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество откроет новые возможности членам ассоциации успешно реализовать масштабные проекты ГК «Росатом», а также решить другие важнейшие стратегические задачи.