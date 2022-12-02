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«Сделка»: количество обращений на срочную продажу недвижимости в Москве выросло на 52%

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Андрей Попов/РИА «Новости»

Число обращений на срочную продажу жилья в Москве и Подмосковье выросло почти на 52% по итогам октября 2022 года. Об этом сообщили эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка», написала Lenta.ru.

В октябре рост числа запросов на срочную продажу недвижимости стал самым значительным в рамках помесячной динамики с января 2021 года. Среди причин аналитики назвали стремление «продавцов» покинуть страну, потерю работы или части дохода, нехватку средств на выплату ипотеки.

«И среднее время продажи выросло, и люди не готовы ждать своего клиента полгода, поэтому продают именно в срочном режиме. Инвесторы сегодня активно следят за такими предложениями именно из-за значительных дисконтов», — рассказал руководитель отдела продаж «Сделки» Иван Сухов.

По его словам, в 2022 году скидка при срочной продаже жилья достигает 35%, в то время как обычно дисконт составляет 10-15%.

В первой половине ноября пресс-служба сервиса «Циан. Аналитика» сообщила, что число объявлений о срочной продаже недвижимости на вторичном рынке в России возросло на 85% с марта 2022 года и достигло абсолютного исторического максимума.

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