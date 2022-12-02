В АКРА рассказали, как прогнозируемая глобальная рецессия скажется на России

Директор группы суверенных и региональных рейтингов рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов сообщил «Газете.Ru», что вероятность глобальной рецессии — повышенная. По его словам, это отразится и на России: если валовый внутренний продукт в мире начнет сокращаться, снизится спрос на рынки товаров, куда идут поставки из РФ. Это приведет к снижению ВВП России. Куликов уточнил, что есть и другие негативные драйверы такого сокращения, в том числе ограничения на импорт нефти и газа из России.

«Вероятность глобальной рецессии в мире повышенная. Если глобальный ВВП действительно будет сокращаться, это повлияет на рынки товаров, которые Россия экспортирует. Снизится спрос на них. Это приведет к снижению ВВП РФ», — рассказал Куликов.

По его словам, у российского ВВП есть и другие достаточно сильные негативные драйверы, кроме спроса на экспортные товары.

«Это ограничения на импорт энергоносителей, сокращение численности активного трудоспособного населения, сокращение деятельности уходящих с рынка компаний. Совокупность этих драйверов, согласно нашим ожиданиям, приведет к сокращению ВВП России на 2-3 п.п. в 2023 году», — отметил Куликов.

Как ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на АКРА, сейчас есть высокие риски наступления глобальной рецессии в конце 2022-го — начале 2023 годов. Она затронет каждую пятую страну, считают в агентстве. В АКРА сделали такой вывод на основании анализа ряда индикаторов. В частности, это ухудшение прогнозов мирового роста ВВП минимум на 1 п. п. за год до кризиса в феврале и рост цен на энергоносители как минимум на 60% за два года до начала спецоперации России на Украине.