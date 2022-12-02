«Россети» построят инфраструктуру для энергоснабжения ГОК «Озерный»

«ФСК - Россети» начала строительство подстанции мощностью 250 МВА для нового горно-обогатительного комбината «Озерный» в Еравнинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что комбинат будет осваивать одно из крупнейших в мире месторождений полиметаллических руд. Запуск предприятия, где будет ежегодно производиться до 597 тыс. тонн цинкового и 82 тыс. тонн свинцового концентрата, запланирован на 2023 год.

В компании уточнили, что в рамках проекта в Республике Бурятия и Забайкальском крае будет возведена двухцепная линия электропередачи 220 кВ протяжностью 240 км, а также выполнено расширение магистральной подстанции 220 кВ «Чита».

Отмечается, что центр питания подстанции 220 кВ «Озерная» оснастят высоконадежным силовым и коммутационным оборудованием, релейной защитой на микропроцессорной базе, а также современными средствами автоматизации и цифровой системой коммерческого учета электроэнергии.

Кроме того, в рамках проекта ведется расширение действующей подстанции 220 кВ «Чита». Там планируют установить две линейные ячейки 220 кВ, которые будут оснащены современными элегазовыми выключателями.

Также в входе строительства ЛЭП будет установлено 776 металлических опор, из которых 52 – многогранные, обладающие повышенной стойкостью к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию. При этом будут проложены волоконно-оптические кабели связи общей протяженностью 480 км. Это обеспечит передачу технологической и корпоративной информации по линии.

В пресс службе «Россетей» рассказали, что строительство горно-обогатительного комбината ведет ООО «Озерное» («Озерная горнорудная компания»). Проект признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ). Предполагается, что проект обеспечит создание около 1,2 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.