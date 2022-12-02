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Новак заявил, что Россия не ожидает снижения экспорта нефти в декабре

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Российская сторона не ожидает снижения экспорта нефти в декабре, поскольку законтрактовала поставки еще в конце октября — начале ноября. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, написало агентство ТАСС.

«Что касается декабрьских размещений и контрактов, то они были еще законтрактованы в конце октября — начале ноября. Поэтому по декабрю мы не ожидаем никаких изменений. Контракты реализуются», — сказал он в ответ на вопрос, как введение 5 декабря эмбарго на нефть отразится на поставках и добыче российского сырья.

По словам вице-премьера, Москва в настоящее время ведет контрактацию на январь и надеется, что отечественное сырье окажется востребованным. При этом он отметил, что на рынке присутствует много неопределенностей.

Накануне агентство Argus сообщило, что большинство европейских стран уже отказались от морских поставок нефти из России, однако Италия и Болгария перед вводом эмбарго значительно нарастили ее закупки.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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