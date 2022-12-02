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ЦБ Киргизии заявил о дефиците долларов в стране из-за логистических трудностей и рыночных спекуляций

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В настоящее время Киргизия сталкивается с дефицитом долларов. Главными причинами нехватки ведущей мировой резервной валюты в стране стали трудности с логистикой и рыночные спекуляции, сообщается на сайте местного Центробанка (ЦБ) — Национального банка Кыргызской Республики (НБК).

«Дополнительными факторами наблюдающегося в настоящее время дефицита наличных долларов США являются нарушение логистических цепочек их поставки в страну и осуществление отдельными лицами спекулятивных операций с целью получения прибыли из-за курсовой разницы валют», — говорится в заявлении киргизского валютного регулятора.

Для борьбы с нехваткой долларов НБК принял ряд антикризисных мер. Среди них — запрет на вывоз наличных долларов США за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро и микрофинансовыми организациями (МФО). В то же время местные банки уже занялись поставками американской валюты, однако у этой практики есть и негативные последствия.

«Усложнение логистической цепочки по доставке наличности влияет на их конечную стоимость. Согласно информации, предоставленной коммерческими банками, размер комиссии за обналичивание долларов США составляет от 0,5 до 4% от суммы обналичиваемой иностранной валюты», — уточнятся в сообщении НБК.

18 ноября посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат заявила, что в 22 банках Киргизии наблюдаются проблемы с обслуживанием карт «Мир». В то же время стороны ведут диалог по решению данного вопроса.

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