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Глава Nutrien Зейтц предупредил о предстоящем глобальном дефиците удобрений

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В ближайшее время мир может столкнуться с дефицитом удобрений из-за международных санкций против России и Белоруссии. В обозримом будущем поставки из этих стран могут сократиться в большей степени, чем это ожидалось, приводит слова главы крупнейшей в мире компании по производству удобрений Nutrien Кена Зейтца агентство Bloomberg.

«Россия и Белоруссия — просто огромные производители удобрений. В регионе существуют проблемы с экспортом (из-за международных санкций — «Газета.Ru»). Это, безусловно, окажет существенное влияние на рынки. Миру придется обратиться к другим глобальным житницам, чтобы восполнить дефицит продовольствия», — заявил Зейтц.

По его словам, Россия и Белоруссия являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В ближайшее время поставки из этих стран могут сократиться на 50% и 25% соответственно в сравнении с показателями за 2021 год. В итоге миру будет грозить снижение урожайности различных видов агрокультур.

«Глобальная нехватка удобрений может показаться отдаленной проблемой для миллиардов людей, которые не работают в сельском хозяйстве <....> Нехватка удобрений может привести к росту затрат и снижению урожайности, что в конечном итоге ударит по потребителям, когда цены на продукты питания взлетят», — уточняется в статье.

1 декабря исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов заявил, что экспорт минеральных удобрений из России может снизиться по итогам 2022 года на 17% в сравнении с показателями за 2021 год. По итогам прошлого года этот показатель достиг отметки почти 38 млн тонн.

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