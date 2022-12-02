Депутат Фаррахов: «дочек» иностранных компаний ждет уголовная ответственность за неуплату налогов

Для «дочек» зарубежных компаний, которые не будут платить налоги в России, наступит уголовная ответственность. Об этом «Газете.Ru» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Как ранее писал РБК со ссылкой на компанию «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte), головные офисы зарубежных организаций стали запрещать «дочкам» платить налоги в российский бюджет.

«Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций, совершенное в крупном или особо крупном размере. Санкции зафиксированы в статье 199 УК РФ. Это — штрафы до 500 000 рублей, лишение свободы на срок до шести лет. А также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Перед законом все равны. Безусловно, Россия будет пытаться привлечь компании, которые отказываются платить налоги, к ответственности», — рассказал Фаррахов.

Он пояснил, что налоговые поступления от «дочек» иностранных компаний — доходная часть российского бюджета.

«Это доходная часть нашего бюджета. Мы будем проводить работу по взысканию налогов и привлечению к ответственности неплательщиков», — отметил Фаррахов.

По его словам, отказ платить налоги в России бьет по сотрудникам «дочек» зарубежных компаний. Ведь такие компании должны платить страховые взносы, от которых зависит пенсия работников, указал он.

«Россия никогда не поступит таким же образом. Для нас сотрудники компаний, которые работают на Россию, за ее пределами чрезвычайно важны. И для нас чрезвычайно важна ответственность перед этими людьми», — подчеркнул Фаррахов.

Как сообщало РБК, если головной офис за рубежом запрещает платить налоги в России, наиболее безболезненный способ — продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно рассчитаны суммы налогов.