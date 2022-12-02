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Мишустин: действия Запада подорвали ключевые понятия для бизнеса

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что действия западных государств подорвали такие ключевые понятия для бизнеса, как деловая репутация, доверие к мировым валютам. Об этом премьер сказал на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде, передает РИА Новости.

Мишустин отметил, что в сложившейся ситуации противостоять вызовам страны смогут только сообща.

«Из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. Эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща», — сказал он.

Ранее Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Ространснадзора Виктором Басаргиным в 1 декабря заявил о расширении поставок с выходом на Иран и Индию. Российский премьер отметил, что в данный момент многие предприятия кардинально перестраивают свою деятельность. По его словам, появляются новые приоритеты в транспортной и логистической сфере, в том числе из-за введенных в отношении РФ санкций недружественных стран.

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