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Bloomberg: цены на газ в Европе начали расти из-за прихода арктического циклона

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Газ в Европе подорожал из-за прихода холодов из Арктики, пишет Bloomberg.

В декабре ожидается резкое похолодание, которое может значительно увеличить спрос по сравнению с достаточно теплым ноябрем.

Цены на газ начали расти на фоне безветренной погоды, она снижает выработку ветровых электростанций.

В декабре в Европе наступят первые серьезные морозы, температура опустится ниже средних значений.

Изначально более мягкая осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, но затяжные холода могут их опустошить.

Газ в Европе по итогам ноября подорожал на 18%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на газ в Европе к концу зимы может подскочить до нескольких тысяч долларов за тысячу кубометров.

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