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«Ъ»: Baskin Robbins в России проведет ребрендинг

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Производитель мороженого БРПИ, по лицензии выпускавший мороженое под маркой Baskin Robbins, проведет ребрендинг — вероятнее всего, как предполагает газета «Коммерсантъ», из-за лишения прав на бренд.

«Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед») в октябре — ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе», — указано в сообщении.

Отмечается, что управляющий одной из точек Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил информацию о ребрендинге, о котором головная компания сообщила около месяца назад — с 1 сентября должна быть сменена вывеска. Предполагается, что с изменением бренда (и экономии на роялти) себестоимость мороженого снизится — однако может измениться и рецептура товаров.

Ранее бывшее подразделение KFC в России сменило название на «Юнирест» перед продажей.

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