OilPrice: Россия сможет обернуть в свою пользу потолок цен на нефть и приумножить доходы

Введение со стороны стран-участниц альянса G7 и Евросоюза (ЕС) ограничений цены на нефть из России не лишит страну сырьевых доходов, а, наоборот, приумножит их. Такое мнение высказала обозреватель портала Oil Price Ирина Слав.

Она напомнила, что внутри ЕС продолжают спорить об уровне потолка. Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, — около $30 за баррель, остальные страны поддержали планку в $60 за баррель.

По мнению Слав, нецелесообразно вводить планку в районе $65, поскольку эта цена сопоставима с нынешней стоимостью российской нефти. Обозреватель подчеркнула, что мера в таком случае не окажет существенного воздействия на Москву.

«Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера», — добавила она.

Ранее 1 декабря заместитель главы Минфина Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель и может быть изменен в дальнейшем.

До этого в тот же день Адейемо сказал, что ЕС сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.