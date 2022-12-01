ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5% с 1 декабря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей в стране с 1 декабря на 8,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России предложила увеличить тарифы на газ на 8,5% с 1 декабря 2022 года.

Как отметили в ФАС, повышение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ.

После этого тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года, отметили в антимонопольной службе. Там также пояснили, что индексация тарифов не приведет к снижению спроса на газ. При этом объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации.

До этого «Коммерсантъ» писал, что стоимость электроэнергии в промышленном секторе экономики России может увеличиться на 8,6% в 2023 году.