Депутат Ананских назвал Евросоюз главным проигравшим от потолка цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Больше всего от введения потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель проиграет Евросоюз. Ограничение повлечет рост цен на топливо, что отразится на европейских потребителях. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, обратилась к 27 государствам — членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. О том, что в Евросоюзе обсуждают цифру именно в $60 для ограничения цены на топливо, писало агентство Bloomberg.

«Главным проигравшим от потолка цен на нефть в $60 за баррель станет Евросоюз. Как бы парадоксально это ни звучало. Нефть автоматически подорожает. В моменте увеличение цены на топливо может составить 10% после введения потолка цен, потом в пределах 100%», — рассказал Ананских.

По его словам, в условиях ограничений Россия не будет поставлять нефть в ЕС. В результате Европа будет покупать нефть по более дорогой рыночной цене у арабских и американских компаний, добавил он.

«В любом случае это будет дороже для европейских потребителей, чем сейчас. Таким образом, от потолка цен выиграют США, проиграет Европа. А Россия от этого ничего не потеряет», — подчеркнул Ананских.

Он отметил, что Россия в условиях потолка цен будет поставлять нефть с дисконтом в Азию и Африку.

«По большому счету количество нефти в мире ограничено. Для России как раз и высвобождаются эти ниши. Повышение цен покроет дисконт. Россия не выиграет и не проиграет от потолка цен. Глобально на РФ это никак не отразится», — сказал Ананских.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о жесткой позиции России в отношении любого уровня ценового лимита на нефть. Он выразил мнение, что любой лимит будет неприемлем. Новак сообщил, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к дефициту энергоресурсов в мире.