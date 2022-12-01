Цены на жилье в Москве в ноябре упали до уровня февраля 2022 года

Стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости по итогам ноября опустилась до уровня февраля 2022 года. Информация об этом содержится в исследовании аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», написало издание РБК.

Отмечается, что в прошло месяце квадратный метр жилья на вторичном рынке в Москве стоил 253,5 тыс. руб., а в феврале — 253,3 тыс. руб. (+ 0,1%).

На территории Новой Москвы средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в ноябре даже опустилась относительно февраля на 1,7% — в прошлом месяце цена составила 198,8 тыс. руб., а в феврале квадратный метр стоит 202,2 тыс. руб.

В исследовании также отметили остановку роста объема предложения на вторичном рынке столичного региона, однако показатель все еще остается на максимальном уровне.

Во второй половине октября член управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова сообщила, что на вторичном рынке жилья уменьшился рост предложения, при этом спрос сохранился.

На этой неделе издание РБК со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Frank RG написало, что объемы выдачи ипотеки в России в 2022 и 2023 годах не выйдут на уровень докризисного 2021 года.