Путин заявил об «очень большой» зависимости России от иностранной приборной базы

Президент России Владимир Путин заявил об «очень большой» зависимости РФ от от иностранной приборной базы, отметив, что по некоторым направлениям она достигает до 90%. Об этом российский лидер сказал на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус», передает РИА Новости.

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это остро ощущается», — сказал он.

При этом президент России указал на то, что «без приборной базы работать невозможно» и подчеркнул, что «нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу».

Ранее Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жителям новых регионов Российской Федерации нужно «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни в этой стране. Российский лидер отметил, что новые территории России нужно интегрировать в научную и образовательную среду.

Также глава российского государства заявил о необходимости интегрировать новые территории в судебную систему России в сжатые сроки.