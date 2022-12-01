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Путин заявил об «очень большой» зависимости России от иностранной приборной базы

Путин: по некоторым направлениям РФ зависит от иностранной приборной базы на 90%

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Валерий Шарифулин/РИА Новости/POOL

Президент России Владимир Путин заявил об «очень большой» зависимости РФ от от иностранной приборной базы, отметив, что по некоторым направлениям она достигает до 90%. Об этом российский лидер сказал на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус», передает РИА Новости.

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90%. И в сегодняшних условиях это остро ощущается», — сказал он.

При этом президент России указал на то, что «без приборной базы работать невозможно» и подчеркнул, что «нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу».

Ранее Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жителям новых регионов Российской Федерации нужно «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни в этой стране. Российский лидер отметил, что новые территории России нужно интегрировать в научную и образовательную среду.

Также глава российского государства заявил о необходимости интегрировать новые территории в судебную систему России в сжатые сроки.

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