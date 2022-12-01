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В РАПУ сообщили, что экспорт удобрений из России может снизиться на 17% в 2022 году

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Экспорт минеральных удобрений из России может снизиться по итогам 2022 года на 17% относительно 2021 года. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов, написало агентство ТАСС.

«Экспорт минеральных удобрений с 2013 года вырос почти на 28%, практически до 38 млн тонн в физическом весе в 2021 году. Однако в 2022 году ожидается снижение экспорта к 2021 году на 17%», — сказал Кузнецов.

В числе причин снижения объема продаж за границу российских удобрений исполнительный директор РАПУ назвал невозможность проведения финансовых операций и страхования грузов из-за беспрецедентных санкций западных стран.

На прошлой неделе замглавы Минпромторга Михаил Иванов заявил, что объем экспорта удобрений из России может сократиться примерно на 10% в 2022 году при полном обеспечении внутреннего рынка.

Ранее 1 декабря заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс предложил продлить соглашение о провозе зерна с Украины и расширить поставки российских удобрений на мировые рынки.

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