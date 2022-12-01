Суд конфисковал принадлежащие осужденному Зиявудину Магомедову акции Fesco

Мещанский суд Москвы принял решение конфисковать акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову, получившему тюремный срок, передает ТАСС.

Как сообщается, согласно приговору суда, арестованное имущество бизнесмена и его брата Магомеда Магомедова подлежит конфискации. Среди них — бойцовский клуб Eagles и акции Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Также суд решил конфисковать акции автомобильного терминала АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), Владивостокского порта и порта Петровск.

Ранее стало известно, что совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд рублей.

Он приговорен к колонии строгого режима. Магомедову также назначили штраф в размере 2,5 млн рублей.

Также к тюрьме приговорили его брата, бывшего сенатора и экс-совладельца предприятия Магомеда Магомедова. Ему избрали меру пресечения в 18 лет лишения свободы. Магомеду определен аналогичный штраф.