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Суд конфисковал принадлежащие осужденному Зиявудину Магомедову акции Fesco

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мещанский суд Москвы принял решение конфисковать акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову, получившему тюремный срок, передает ТАСС.

Как сообщается, согласно приговору суда, арестованное имущество бизнесмена и его брата Магомеда Магомедова подлежит конфискации. Среди них — бойцовский клуб Eagles и акции Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Также суд решил конфисковать акции автомобильного терминала АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), Владивостокского порта и порта Петровск.

Ранее стало известно, что совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд рублей.

Он приговорен к колонии строгого режима. Магомедову также назначили штраф в размере 2,5 млн рублей.

Также к тюрьме приговорили его брата, бывшего сенатора и экс-совладельца предприятия Магомеда Магомедова. Ему избрали меру пресечения в 18 лет лишения свободы. Магомеду определен аналогичный штраф.

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