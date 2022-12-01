В РЭУ им. Плеханова рассказали, как вырастут платежи за услуги ЖКХ в регионах

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская для «Газеты.Ru» проанализировала новые тарифы за услуги ЖКХ. Больше всего, по ее словам, выросла плата за водоотведение. С 1 декабря 2022 года по решению правительства России были проиндексированы коммунальные тарифы. Максимальный уровень индексации не превысит 9%, отмечало Минэкономразвития.

«В Минэкономразвития определили, что для семьи из трех человек платеж повысится на 324 рубля. Окончательный размер коммунальных платежей зависит от ранее установленного тарифа и величины индексации. Больше всего подорожали услуги водоотведения — более чем на 10%. Самой затратной статьей остается отопление», — отметила Лебединская.

Эксперт рассказала, как изменятся расходы россиян за ЖКХ по различным категориям.

Платежи за холодную воду в Москве повысятся на 11,6% — с 81,41 до 90,90 рублей. Горячая вода в столице станет дороже на 21,12 рублей.

«Одним из лидеров роста тарифа на водоотведение стал Воронеж. Там тариф вырос на рекордные 14,5%. Но справедливости ради стоит отметить, что в целом в Воронежской области коммунальные услуги подорожают на 8,5%, что менее анонсированных 9%», — уточнила Лебединская.

По словам Лебединской, отопление — самая затратная статья в коммунальных платежах. В Москве отопление вырастет на 8,4% — с 2684,36 до 2912,53 рублей. В Санкт-Петербурге – на ту же величину до 2111,40 рублей.

Повысились и тарифы на электричество. В Москве тарифы на электроэнергию выросли на 4,2% — с 5,43 до 5,66 рубля/кВтч. В Марий Эл и Казани они увеличатся на 9% и составят 4,51 рубля/кВтч. В Нижнем Новгороде увеличение составит не более 8,7% (для одноставочного тарифа в пределах социальной нормы).

Правительство России решило перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года в сентябре. Это не первое повышение коммунальных тарифов в этом году. 1 июля они выросли в среднем на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого - дважды в год.