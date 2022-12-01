Минфин РФ: нефть Urals в ноябре подешевела на 6% к октябрю, до $66,5 за баррель

В Минфине России сообщили, что цена российской нефти Urals в ноябре 2022 года снизилась до $66,47 за баррель. Об этом сообщается на сайте министерства.

В годовом выражении цена снизилась уже на 16,6%. В октябре 2022 года Urals стоила $70,62 за баррель.

Ранее Reuters сообщило, что властям Евросоюза (ЕС) необходимо подходить с осторожностью к вводу предельных цен на российскую нефть. Стоимость топлива не должна быть слишком низкой в рамках ценового потолка.

Страны ЕС пока не могут договориться о конкретной планке предельных цен на российскую нефть. В то время как одни государства предлагают установить ценовой потолок на уровне $65-70 за баррель, Польша настаивает на гораздо более низком значении $30. Последний выбор может стать для европейских властей весьма рискованным.

По словам источника агентства, в последнее время российская марка нефти Urals торговалась на рынке со скидкой около $23 за баррель к эталонному сорту североморской Brent.