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Argus: большинство стран ЕС отказались от морских поставок российской нефти

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Tatiana Meel/Reuters

Большинство стран Евросоюза уже отказались от морских поставок российской нефти, Италия и Болгария перед вводом эмбарго значительно нарастили ее закупки, свидетельствуют данные агентства Argus, передает ТАСС.

Как рассказал вице-президент по консалтингу в регионе СНГ Argus Сергей Агибалов, объем поставок нефти из РФ в страны ЕС по морю снизился в два раза: с 1,6 млн б/с в январе до 770 тыс. б/с в октябре. Поставки же в Италию в октябре, наоборот, выросли в два раза — до 338 тыс. б/с, а в Болгарию — почти в четыре раза, до 146 тыс. б/с, отмечается в отчете Агибалова.

Он отметил, что еще до наступления эмбарго, намеченного на 5 декабря, большинство европейских компаний стали отказываться от работы с российским сырьем, однако российские компании, в свою очередь, преуспели в переориентации потоков, в частности в страны Азии. Пока потоки российского сырья перенаправляли, европейские компании «собирали сырье по всему миру», чтобы «заткнуть брешь, связанную с уходом российских объемов», отметил представитель Argus.

Он обратил внимание, что речь идет только о морских поставках нефти, поставки нефти из РФ по трубопроводам продолжаются.

Ранее пресс-служба американского Минфина сообщала, что США вместе с европейскими союзниками введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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