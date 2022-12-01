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Сбербанк открыл в Казани первый офис исламского финансирования

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Пресс-служба Сбера

В столице Татарстана состоялось открытие первого в России офиса Сбербанка по стандартам исламского банкинга. Отделение стало первым в России, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата, сообщили в пресс-службе компании.

Исламский офис в Казани будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке будут представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание.

Кроме того, отделение будет предоставлять сопутствующие услуги: в меню кофейни — более 20 позиций кофе и чая, а также вода «Зам-Зам» из священного источника. Рядом с кофейней расположен специализированный магазин с сувенирной продукцией с символикой Сбера.

Внутри зала гость может приобрести монеты в подарок, а также погрузиться в историю Казани возле стенда «Музей Ислама в России».

Дизайн объекта выполнен членом Союза художников России, лауреатом премии министерства культуры республики Татарстан им. Б. Урманче Ниязом Хазиахметовым.

По словам присутствовавшего на церемонии открытия главы республики Татарстан Рустама Минниханова, новый офис позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата.

«Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования. Я считаю, что подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам», — заявил Минниханов.

Вице-президент Сбербанка Олег Ганеев отметил, что Сберу важно было открыть первый в России офис партнерского финансирования в столице Татарстана, где наблюдается растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы.

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