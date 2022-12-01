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Российские регионы недополучили миллиарды рублей из-за налоговой нормы об учете курсовых разниц

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Pixabay

Российским властям необходимо скорректировать антикризисную норму об учете курсовых разниц при расчете облагаемой базы по налогу на прибыль организаций. Эта меру приняли в конце марта 2022 года, с тех пор региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей, сообщает РБК со ссылкой на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Положительная разница возникает по валютным депозитам предприятия в результате ослабления рубля, по валютным обязательствам — в результате его укрепления. Согласно принятой в марте норме, в 2022–2024 годах компании получили возможность не учитывать положительную курсовую разницу по еще не погашенным кредитным обязательствам в валюте или валютным депозитам.

За это время один только бюджет Красноярского края недосчитался 37 млрд рублей, а Тюменская область — 40 млрд. При этом налоговые службы стали рассылать региональным властям письма с требованием вернуть «переплаченные доходы». По словам Матвиенко, речь идет не о «2-3 млрд рублей», а о гораздо более значительных суммах, которые могут повлиять на состояние бюджетов отдельных регионов страны.

«Необходимо незамедлительно приостановить действие этой нормы закона либо дать правительству право регулировать ситуацию в зависимости от курса рубля», — приводит слова спикера Совфеда РБК.

30 ноября Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и на плановый период 2024–2025 годов. В 2023 году расходы составят 29 трлн рублей, в последующие два года — 29,4 трлн рублей и 29,2 трлн рублей. Доходы за это время должны достичь 26,1 трлн, 27,2 трлн и 27,9 трлн рублей соответственно.

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