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ЦБ: средняя сумма киберхищений выросла на 30% за три года

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Руководитель департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров заявил, что Банк России отметил рост средней суммы киберхищений, за последние три года она выросла на 30%. Об этом сообщает ТАСС.

«Средний чек хищения, начиная с 2019 года, в среднем вырос на 30%», — рассказал Уваров на международном форуме в сфере борьбы с кибермошенничеством Antifrod Russia.

Он отметил, что, по данным ЦБ за девять месяцев 2022 года, средняя сумма киберхищений составляет примерно 14,5 тыс. рублей.

Уваров добавил, что в ЦБ наблюдают рост средней суммы одного хищения, совершенного с использованием методов социальной инженерии, что в целом приводит к повышению общего размера ущерба по операциям без согласия клиента.

Ранее стало известно, что общий размер ущерба, который нанесли злоумышленники вследствие хищения денежных средств у граждан России, в III квартале 2022 года вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей.

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