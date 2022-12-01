Расходы на обслуживание госдолга России с января по сентябрь превысили 1 трлн рублей

Расходы на обслуживание государственного долга России по итогам первых девяти месяцев текущего года составили 5,2% всех затрат федерального бюджета, поднявшись выше отметки 1 трлн рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

«Расходы на обслуживание российского госдолга в январе — сентябре 2022 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 237 млрд рублей, или на 30,4%, до 1,018 трлн руб. Их доля в общем объеме бюджетных расходов на 1 октября достигла 5,2%, что выше значений последних лет», — говорится в материале.

При этом расходы на обслуживание внутреннего долга за девять месяцев увеличились на 238,7 млрд рублей (+35%) — до 921 млрд руб., а расходы внешнего — на 1,5 млрд руб. (+1,5%), до 96,4 млрд руб. Последнее было обусловлено снижением государственных трат на обслуживание еврооблигаций выпуска «Россия-2030» в соответствии с графиком платежей, поясняется в записке ведомства.

29 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем госдолга впервые за девять месяцев сократился на четверть. Доходы федерального бюджета за тот же период времени увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.