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Темпы роста промышленной активности в России по итогам ноября оказались самыми высокими за 5 лет

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Евгений Биятов/РИА Новости

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России в ноябре вырос до 53,2 пункта, в октябре этот показатель находился на уровне 50,7. Темпы роста по итогам последнего месяца роста в стране оказались самыми высокими с января 2017 года, следует из оценок рейтингового агентства S&P Global.

Несмотря на продолжающееся сокращение зарубежных заказов, десятый месяц подряд спрос на продукцию производственного сектора в ноябре поддержали внутренние клиенты. В то же время увеличение продаж стимулировало рост занятости и запасов. Кроме того, быстрыми темпами росли закупки ресурсов, утверждается в отчете агентства.

Рост показателей в ноябре мог быть вызван окончанием первой волны мобилизации в России, которая стартовала 21 сентября. В октябре PMI обрабатывающих отраслей снизился на 1,3 пункта.

2 ноября Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявлял о рисках обвала промышленного производства в связи с трудностями с выполнением контрактных обязательств и усугублением кадровых проблем. На тот момент от трети до половины компаний ожидали дальнейшего ухудшения финансовых показателей.

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