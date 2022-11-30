Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Маркировка пива в кегах начнется в России с 1 апреля 2023 года

Обязательная маркировка пива в стекле или полимерной упаковке начнется с 1 октября

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке пива. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, маркировка пива, упакованного в кеги, начнется с 1 апреля 2023 года. Пиво в стеклянной или полимерной упаковке начнут маркировать с 1 октября того же года.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении с 15 декабря обязательной маркировки электронных сигарет и также жидкости для вейпов.

Согласно распоряжению, с 15 декабря подлежат маркировке табак и табачные изделия, предназначенные для «потребления путем нагревания», а также «жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть