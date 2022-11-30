«Газпром» изучает иск Uniper, но не признает нарушение контрактов

«Газпром экспорт» изучает полученное исковое заявление Uniper, но не признает нарушение контрактов. Об этом в компании сообщили журналистам, передает ТАСС.

«В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля», — отметили в компании.

По мнению «Газпром экспорта», нарушений контрактов не было.

Ранее немецкая энергетическая компания Uniper сообщила, что продаст российское подразделение «Юнипро» покупателю из России.

В сообщении Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения «Юнипро».

До этого сообщалось, что Uniper инициировала в международном арбитражном суде разбирательство в отношении российской компании «Газпром экспорт».

В компании указали, что в результате убытков они потратили не менее €11,6 млрд, и эти расходы будут продолжать расти до конца 2024 года.