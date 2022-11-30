Эксперт по алкоголю Шапкин: минимальная цена на тихое вино должна быть не более 200 рублей

Минимальная розничная цена за бутылку тихого вина (не содержит углексилый газ) должна быть на уровне 180-200 рублей, исходя из себестоимости его производства. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Ранее «Известия» сообщили, что Минфин готов ввести МРЦ на тихие вина. По словам опрошенных газетой экспертов, показатель может быть зафиксирован на уровне 239 рублей. Сейчас вина, не содержащие углекислый газ, продаются в магазинах «у дома» за 250-275 рублей за бутылку.

«Имеет смысл установить минимальную розничную цену на тихое вино в 180-200 рублей за бутылку. Себестоимость производства тихого вина ниже этой отметки. Нужно при расчете себестоимости ориентироваться на цену 1 кг винограда. Из него производится бутылка вина. Сейчас 1 кг винограда стоит порядка 100 рублей. То, что продается дешевле 180 рублей, — не вино. Это разбавленные винные напитки или вообще не пойми что – суррогаты из низкокачественного сырья», — рассказал Шапкин.

При этом, по его словам, в России тихое вино дорогое.

«В Европе в ресторане можно заказать бутылку приличного тихого вина за 2 евро (126,78 рублей по текущему курсу). У нас все в разы дороже. Даже несмотря на то, что тихое вино – продукт российских производителей. Они делают его из отечественного винограда», — подчеркнул эксперт.

По его словам, введение МРЦ на тихое вино — мера поддержки добросовестных участников рынка.

«Это позволит отсечь сегмент недобросовестных производителей напитков-суррогатов. Они, как правило, продаются в пластиковых бутылках – например, «Три топора» или «777». Под видом фруктового вина продается суррогат по очень дешевой цене», — объяснил эксперт.

По мнению Шапкина, введение МРЦ на тихие вина позволит полностью вывести суррогаты из сегмента.

«Если магазины продолжат продавать суррогаты после введения МРЦ, они могут лишиться лицензии. В том числе во внесудебном порядке», — уточнил он.

Шапкин заметил, что введение МРЦ на тихие вина приведет к перераспределению спроса россиян.

«Те, кто ищет продукты подешевле, будут покупать винные напитки. Те, кто хочет вино, будут покупать его дороже», — указал он.

Цены же в магазинах на тихое вино не вырастут, останутся в пределах 250-275 рублей в торговых точках «у дома», считает Шапкин. Он пояснил, что МРЦ — индикативный показатель для надзорных органов и участников рынка, который показывает, ниже какой отметки нельзя продавать конкретный напиток законно.