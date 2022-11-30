Мордашов оценил потери «Северстали» от санкций в $400 млн

Арест складов и счетов российской сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» в западных странах в связи с действием международных санкций нанес ущерб на общую сумму $400 млн. Слова председатель совета директоров публичного акционерного общества Алексея Мордашова приводит «Интерфакс».

«Мы все понимаем: сейчас очень сложно возвращать валютную выручку в страну, отчасти невозможно. Например, мы, «Северсталь», потеряли $400 млн, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций», — заявил Мордашов в ходе выступления на форуме «Российский промышленник».

Компания «Северсталь» и ее основной владелец Алексей Мордашов попали под действие блокирующих санкций США в начале июня 2022 года. До этого, 28 февраля российского бизнесмена включили в санкционный список Евросоюза (ЕС). Мордашову принадлежат 76,85% акций в уставном капитале горнодобывающей компании.

22 ноября генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев заявил о поставках 80% продукции на внутренний рынок России. Только 20% отправляются в зарубежные страны. Затраты на логистику в государства Юго-Восточной Азии составляют от 20 до 40% конечной стоимости продукции.