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E-Control: Австрия снизила потребление газа на 26% в октябре из-за теплой погоды

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Уровень потребления газа в Австрии по итогам октября сократился на 26% в годовом выражении. Основной причиной стала относительно теплая средняя температура в республике во втором месяце осени, сообщает местная газета Die Presse со ссылкой на данные национального энергетического регулятора E-Control.

«В октябре 2022 года конечным потребителям Австрии было доставлено примерно на 2 ТВт/ч, или на 26,1 процента, меньше газа, чем в аналогичном месяце прошлого года — 5,87 ТВт/ч <....> Использование электроэнергии также значительно снизилось — на девять процентов в сравнении с предыдущим месяцем», — говорится в материале.

В то же время запасы газа в стране продолжают расти, как и объемы производства электроэнергии, особенно в гидроэнергетическом секторе. Снижение потребления топлива и электроэнергии во многом связано с не самыми холодными погодными условиями в октябре.

«Так называемые градусные дни обогрева — сумма разницы между температурой наружного воздуха и целевой температурой воздуха в помещении в 20 градусов — в октябре 2022 года были значительно ниже прошлогоднего результата в 235,3 балла и составили 79,2 балла», — уточняется в статье.

21 ноября Австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер сообщила о снижении зависимости республики от поставок российского газа с 79% до 21%. Сокращение произошло в период с февраля по сентябрь 2022 года. Однако, по ее словам, Австрия станет свободной лишь тогда, «когда сможет полностью обходиться без российского газа».

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