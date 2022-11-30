В Россию по параллельному импорту было ввезено критически важных товаров на $17 млрд за полгода

В период с мая по октябрь 2022 года в Россию ввезли критически важных товаров по параллельному импорту на $17 млрд. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин во время выступления в Совете Федерации.

«Для поступления на российский рынок важной для экономики продукции стала легализация параллельного импорта. С мая по октябрь ввезено критически важных товаров на сумму почти $17 млрд»,— отметил Булавин.

По его словам, всего за указанный период времени было ввезено 2 млн тонн критически важных товаров.

В начале ноября глава Минпромторга России Денис Мантуров подписал приказ о внесении в список для параллельного импорта алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Также в рамках параллельного импорта Минпромторг разрешил ввозить в страну минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества, а также минеральные воски.

До этого заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Карина Таукенова заявила, что снижение средней цены товаров, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта, достигает порядка 50%.