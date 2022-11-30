Аналитики заявили о «паузе» в работе 59 зарубежных ритейлеров в России

В России в зависшем состоянии находятся 59 зарубежных компаний. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные консалтинговой компании Nikoliers.

Аналитики отметили, что полностью ушли из России 16 компаний, еще семь распродают остатки товаров и также собираются покинуть российский рынок. Также еще 27 компаний сменили название и стали работать под новым брендом.

Эксперты добавили, что достаточно много зарубежных компаний продолжают работать без каких-либо изменений.

По совам партнера Nikoliers Анны Никандровой, основная часть зарубежных компаний покинули отечественный рынок из-за геополитической обстановки. При этом Россия продолжает оставаться перспективным рынком для зарубежных брендов. Об этом говорит то, что часть компаний нашли возможность работать в РФ.

В начале августа ТАСС со ссылкой на данные исследования компании CORE.XP сообщили, что в российских торговых центрах (ТЦ) четверть зарубежных ритейлеров, которые арендовали помещения, решили полностью прекратить деятельность в России, еще половина приостановила работу.

До этого издание РБК со ссылкой на данные Йельского института лидерства руководителей высшего звена написало, что с конца февраля каждая вторая из 1345 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность на российском рынке или полностью ушла с него.