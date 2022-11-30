Второй крупнейший финансовый маркетплейс начал выдавать кредиты онлайн

«Сравни» получил статус финансового маркетплейса и начал оформлять онлайн-кредиты на сайте. Соответствующую услугу можно получить клиентам с кредитным рейтингом более 950 баллов в ряде российских городов, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Функция (оформления онлайн-кредита от «Сравни» — «Газета.Ru») доступна от Промсвязьбанка, «Ак барса», «Синара», «Ренессанс кредита» и Локо-банка. Получить кредиты можно клиентам с кредитным рейтингом более 950 баллов в Москве, Краснодарском крае, Новосибирской области, Свердловской области, Татарстане, Башкортостане и Пермском крае», — говорится в материале.

При этом маркетплейс хочет расширить географию доступа к оформлению онлайн-кредитов для жителей 400 российских городов. Кроме того, в планах «Сравни» также увеличить количество банков-партнеров. В то же время подавляющие число граждан положительно отнеслись к возможности оформления кредита на сайте.

«81,2% россиян готовы оформить кредиты на сайте, 44% мотивирует то, что выдача происходит онлайн, 29% — скорость оформления», — уточняется в статье.

22 ноября Центробанк (ЦБ) установил ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов в первом квартале 2023 года. Мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан.