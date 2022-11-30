Глава ЕК предложила создать структуру для управления замороженными активами РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру по управлению замороженными российскими активами для поддержки Украины. Заявление опубликовано на сайте ЕК.

Она подчеркнула, что Россия должна «финансово заплатить» за «ущерб, нанесенный Украине», — фон дер Ляйен оценила его в €600 млрд. По ее словам, у ЕК есть «средства заставить Россию заплатить». Глава Еврокомиссии упомянула заблокированные €300 млрд резервов Центробанка России и €19 млрд финансов «российских олигархов».

«В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы использовали бы вырученные средства для Украины», — сказала политик.

В связи с началом РФ спецоперации на Украине ЕС ввел масштабные санкции против российского руководства и глав министерств, дипломатов и политиков, а также организации, бизнесменов, журналистов, актеров и общественных деятелей. Кроме того, в частности введен запрет на экспорт российского золота, угля и твердых видов топлива, в Россию запрещено ввозить из Европы предметы роскоши, полупроводники, машины и транспортное оборудование, закрыт заход российских судов в порты ЕС и запрещено осуществление деятельности транспортных компаний на территории Евросоюза.

До 5 декабря ЕС намерен ввести ограничение цен на российскую нефть. В Польше, Литве, Латвии и Эстонии призвали ЕС одновременно с этим принять и девятый пакет санкций.