Провайдеры связи попросили правительство выделить свыше ₽11 млрд на разработку оборудования

Ряд провайдеров связи попросили власти выделить свыше 11 млрд рублей для разработки и производства оборудования. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на паспорта проектов крупнейших российских операторов связи, претендующих на правительственные гранты на разработку оборудования и софта для фиксированных сетей связи.

Ряд провайдеров хотят заместить разработки Huawei, ZTE, Cisco, Juniper, Mikrotik, TP-link, Tenda и других зарубежных производителей, которые остановили поставки в Россию из-за начала спецоперации на Украине. При этом совокупная стоимость проектов составляет более 31,5 млрд рублей.

Заявители указали на то, что из-за сложностей с закупками оборудования за рубежом качество связи для потребителей может снизиться. При этом некоторые участники рынка подтвердили, что разработка соглашений с частью проектов уже началась. Однако один из источников издания указал на то, что Минфин решил не поддерживать выделение средств на проекты, поэтому Минцифры ищет возможности для субсидирования из альтернативных источников.

Однако один из источников на рынке указал, что из всех 30 проектов на рынке реально необходимы лишь шесть из них. По остальным же уже есть соответствующие решения или их стоимость необоснованно высокая. Однако некоторые производители добавили, что сумма в 31,5 млрд рублей, наоборот, достаточно небольшая. При этом для полноценной разработки нужно значительно больше средств, но и их выделение не гарантирует успеха.

17 ноября «Коммерсантъ» писал, что российские власти изучают обновленный вариант дорожной карты развития перспективных стандартов мобильной связи в России. По информации издания, кроме «Ростелекома» и «Ростеха» могут привлечь для разработки проекта развития мобильной связи «ИКС Холдинг», «Сколтех» и другие организации.