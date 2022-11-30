Глава «Нафтогаза» заявил, что обсуждал с Минфином США проект реформирования компании

Председатель правления украинской компании-регулятора «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что обсуждал с представителем Минфина США Брайаном Макколи проект реформирования компании, а также закупки дополнительных объемов газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского чиновника.

«Провел встречу с Брайаном Макколи, заместителем помощника секретаря по вопросам Европы и Евразии Минфина США. Говорили о возможных источниках финансирования закупки Украиной необходимого дополнительного объема газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023; сотрудничестве «Нафтогаза» с американскими компаниями; планы по реформированию «Нафтогаза», — указано в сообщении.

Украина запросила у США дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона.

Ранее глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус заявил, что импорт электроэнергии из западных стран не поможет возместить необходимый Украине объем электроэнергии.