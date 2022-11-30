В НБКИ заявили, что доля проблемных микрозаймов достигла рекордных 43,1% в октябре

Уровень просроченных задолженностей в портфелях микрофинансовых организаций (МФО) в октябре 2022 года достиг рекордных 43,1%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученные данные от Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В октябре 2022 года доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) достигла 43,1% от их общего количества в портфелях МФО. При этом показатель выше 40% держится уже два месяца подряд, что стало максимумом в плане проблемных долгов с начала пандемии коронавируса. При этом качество выданных займов стало падать и по итогам сентября из 16,1 млн активных займов около 6,93 млн были просроченными.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что часть игроков рынка на фоне небольшого числа заявок на займы в течение года снижали требования к клиентам, из-за чего и вырос объем просрочек. При этом некоторые посчитали, что сейчас качество кредитного портфеля лучше, чем оно было весной. Кроме того, еще одной причиной ухудшения кредитного портфеля МФО мог стать психологический фактор. То есть люди наблюдают нестабильную ситуацию в экономике и хуже расплачиваются с кредитами.

Аналитики указали на то, что доля просроченных долгов в портфеле не всегда говорит о его качестве. Лишь дополнительным подтверждением ухудшения качества портфелей можно считать то, что в первом полугодии серьезно выросло число убыточных компаний в секторе. Однако ситуацию может исправить введение ограничений на выдачу наиболее рискованных кредитов.

21 ноября РБК со ссылкой на расчеты коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ) писал, что в январе — октябре 2022 года российские банки изменили подход к продаже проблемных долгов клиентов-физлиц. Кредиторы стали предлагать коллекторам гораздо меньше «свежей» просрочки сроком до двух лет. Доля проданных проблемных долгов, по которым никто не платит более двух лет, достигла 45,3% против 56,3% в 2021 году.