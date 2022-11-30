Производители мебели из России начали адаптировать производство под маркетплейсы

Российские производители мебели решили адаптировать свое производство под продажу на маркетплейсках на фоне снижения активности офлайн-продаж. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Специальную коллекцию для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Пробные партии продукции уже находятся на складах маркетплейсов для того, чтобы оценить возможности онлайн-продаж, и для обеспечения быстрых сроков доставки до покупателей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что продажи через маркетплейсы помогут производителям нарастить аудиторию покупателей. Кроме того, развитие своего интернет-магазина потребовало бы определенного объема инвестиций, поэтому проще продавать вещи через известные онлайн-площадки. Однако если спроса на представленные товары не будет, то есть риск, что они осядут на складах на долгое время, за что придется выплачивать дополнительную комиссию маркетплейсу.

Аналитики посчитали, что линейка малых форм должна состоять из нескольких предметов, чтобы создавать готовое решения для интерьера, как ранее это делала компания IKEA. Однако большинство производителей до сих пор продолжают делать лишь отдельные предметы вместо готовых решений полноценных коллекций.

В начале ноября издание Forbes писало, что экономический кризис привел к финансовым убыткам европейских и американских мебельных компаний. Многие фирмы вынуждены закрывать производство, некоторые — сокращать штат сотрудников.