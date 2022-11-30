В России могут установить минимальную цену на тихие вина

В России хотят установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино. С соответствующим предложением выступили в Минфине РФ, пишет газета «Известия», ссылаясь на заместителя главы ведомства Алексея Сазанова.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво», — сказала замминистра.

По его словам, дальше в зависимости от ситуации власти решат, как такое право должно быть реализовано.

В настоящее время в стране МРЦ введены на крепкие алкогольные напитки — водку, коньяк, виски, ром и другие. Также минимальные розничные цены установлены на игристые вина и шампанские.

Ранее в российском Минфине предложили повысить минимальную стоимость алкоголя, который крепче 28% с 1 января 2023 года.