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Аэропорт в Сочи планирует к 2026 году открыть новый пассажирский терминал

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Новый пассажирский терминал в аэропорту в Сочи планируется открыть к 2026 году. Об этом заявил директор по авиационной коммерции управляющей аэропортом группы «Аэродинамика» Александр Никонов, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, в следующем году планируется завершить разработку мастер-плана, после чего приступить к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, в том числе аэровокзального комплекса. Согласно приведенным им данным, в инфраструктурные проекты аэропорта инвестируют более 20 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей будет вложено в терминал и привокзальную площадь.

«Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году», — добавил Никонов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора в адрес аэропортов и авиаперевозчиков писала, что аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября ввели максимальный уровень угрозы терактов. Кроме того, ведомство уведомило авиапредприятия о необходимости принятия дополнительных мер безопасности, говорилось в материале.

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