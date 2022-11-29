Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Президент Хорватии Миланович: ЕС будет покупать газ у США втридорога

close
100%
Global Look Press

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил на открытии экономического форума в Загребе, что ЕС долго «питал иллюзии» о создании энергетического рынка, но не смог это сделать и вынужден покупать газ у США в три раза дороже. Об этом сообщает HRT.

«Европейский союз долго питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка, но учитывая серьезную военную операцию, дошло до того, что ЕС будет покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза дороже», — сказал он.

По словам хорватского лидера, Россия и США являются «несокрушимыми державами», так как у них есть технологии и «неограниченное» количество энергии для обеспечения своих нужд.

Ранее Politico писало, что Европа в ярости из-за сверхприбылей Соединенных Штатов на фоне конфликта на Украине, которые зарабатывают как на поставках оружия, так и на дефиците энергоносителей в Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть