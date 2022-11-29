Президент Хорватии Миланович: ЕС будет покупать газ у США втридорога

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил на открытии экономического форума в Загребе, что ЕС долго «питал иллюзии» о создании энергетического рынка, но не смог это сделать и вынужден покупать газ у США в три раза дороже. Об этом сообщает HRT.

«Европейский союз долго питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка, но учитывая серьезную военную операцию, дошло до того, что ЕС будет покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза дороже», — сказал он.

По словам хорватского лидера, Россия и США являются «несокрушимыми державами», так как у них есть технологии и «неограниченное» количество энергии для обеспечения своих нужд.

Ранее Politico писало, что Европа в ярости из-за сверхприбылей Соединенных Штатов на фоне конфликта на Украине, которые зарабатывают как на поставках оружия, так и на дефиците энергоносителей в Европе.