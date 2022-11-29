Bloomberg: эмбарго на российский дизель обернется «большой проблемой» для Евросоюза

Властям Евросоюза (ЕС) не следовало вводить дополнительные санкции против импорта дизельного топлива из России. В следующем году ЕС рискует столкнуться с усилением энергетического кризиса, сообщает Bloomberg.

C 5 февраля 2023 года Евросоюз практически в полном объеме прекратит импорт российского дизеля, перевозимого морским путем. Однако регион по-прежнему остается зависимым от поставок данного вида топлива из России.

«Европа по-прежнему сильно зависит от России как источника дизельного топлива, и до введения санкций остается менее десяти недель, что является суровым напоминанием о том, какую работу еще предстоит проделать для поиска новых поставок», — говорится в материале.

По данным компании Vortexa Ltd., по итогам 24 дней ноября Европейский союз и Великобритания получили почти половину импорта дизельного топлива из России. Уровень зависимости резко подскочил в октябре — таким образом западные страны стремятся запастись топливом в преддверии вступления новых санкций против России.

«В период с 1 по 24 ноября танкеры доставляли в ЕС и Великобританию в среднем 1,34 млн баррелей дизельного топлива в день. Это резко меньше, чем в октябре, но все же выше, чем в среднем за первые 10 месяцев года», — уточняется в статье.

11 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что Евросоюз (ЕС) утроил объем импорта дешевого бразильского этанола в 2022 году. Жидкость необходима, чтобы разбавлять бензин, который дорожает на фоне высоких цен на энергоресурсы. Однако этанол может представлять определенную опасность для работы автомобиля из-за увеличения рисков износа транспортных средств.