Президент Хорватии заявил, что ЕС не смог организовать энергетический рынок

Президент Хорватии Зоран Миланович в ходе открытия экономического форума в Загребе заявил, что Евросоюз не смог создать свой собственный энергетический рынок. Его слова приводит национальное хорватское телевидение HRT.

По словам Милановича, энергетика, особенно сейчас, является ключевым вопросом.

Хорватский президент подчеркнул, что ЕС в течение долгого времени «питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка». Однако сейчас с учетом военной спецоперации России на Украине Евросоюз будет покупать газ у США, но по цене в три раза дороже.

При этом Миланович назвал США и Россию двумя «несокрушимыми державами».

«Они несокрушимы, потому что у них есть определенные технологии <...> и неограниченное количество энергии для своих нужд», — добавил политик.

Ранее в ЕК заявляли, что энергетические проблемы Евросоюза следующей зимы затмят текущие. Об этом может свидетельствовать дисбаланс на глобальных финансовых рынках.