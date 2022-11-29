Силуанов заявил о необходимости исполнить 19% годовых расходов бюджета до конца декабря

До конца текущего года правительству необходимо потратить более 5,5 трлн рублей, что составляет почти 19% от суммарных объемов государственных расходов. Для реализации данной цели у властей осталось чуть более месяца, приводит слова министра финансов Антона Силуанова РИА Новости.

«За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов: это более чем 5,5 триллиона рублей, или почти 19 процентов объема расходов», — заявил Силуанов в ходе выступления на заседании правительства.

При этом он назвал значительными предстоящие траты государства в декабре. Однако объем госрасходов за оставшийся месяц окажется ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время уровень исполнения расходов бюджета по итогам первых девяти месяцев оказался выше показателей 2021-го, однако правительству необходимо ускорить темпы реализации.

29 ноября глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что международные санкции не повлияли на исполнение бюджета страны. По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП или более 200 млрд рублей.