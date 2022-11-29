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Цены на газ в Европе выросли более чем на 6,5% на фоне холодной погоды

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Global Look Press

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в декабре на нидерландском хабе TTF в ходе торгов 29 ноября поднималась более чем на 6,5% в сравнении с показателями на момент закрытия предыдущей сессии. Своего пика цена на газ достигла на уровне $1445 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Однако в разгаре дневной сессии газовые котировки сумели незначительно отыграть утренний рост. По состоянию на 14:55 мск, стоимость тысячи кубометров топлива опустилась до отметки $1439.

Рост цен на газ в Европе начался во второй половине ноября на фоне наступления более холодных погодных условий в европейском регионе. Однако увеличение биржевых котировок происходит в настоящее время не такими стремительными темпами, как в конце августа. Тогда цены резко подскочили до рекордной отметки $3801 за тысячу кубов. В настоящее время биржевая стоимость топлива с поставками в декабре почти в два раза ниже.

29 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна получает газ в 4,5 раза дешевле остальной Европы. В то время как в регионе средняя стоимость тысячи кубометров находится в районе $1385, а с учетом доставки оно обходится не дешевле $1,8 тыс., Белград импортирует топливо «по большей части по $400».

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