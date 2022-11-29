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ФАС получила ходатайство немецкой компании о приобретении Lamoda

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба получила от немецкой компании «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» ходатайство на приобретение российского интернет-магазина Lamoda. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС получила от компании «Истриэлти бетайлигунгс-унд фервальтунгс ГмбХ» ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda», — говорится в сообщении службы.

Кроме того, немецкая компания намерена получить права на такие компании, как ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», ООО «Ламода Тех».

Ранее ООО «Купишуз» (юридическое лицо «Lamoda») обратилось с иском на сумму более 262 млн рублей к «Сети автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint). Представитель сервиса говорил, что компания столкнулась с проблемами из-за иностранного акционера. На фоне санкций у него возникли определенные проблемы с финансированием российского бизнеса.

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