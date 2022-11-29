Аналитик Демидов заявил, что создание газового союза нужно России для повышения продаж газа

Создание «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном необходимо для России ради того, чтобы произошел рост продаж газа. Об этом «Ленте.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Таким образом, Россия сможет продавать свой газ разным странам. Это диверсификация покупателей после того, как взорвали «Северные потоки», — отметил Демидов.

По его словам, речь может идти о своповых поставках, когда Россия поставляет топливо в другие страны, а они, в свою очередь, уже перепродают его или поставляют Китай. Уже там происходит сжижение газа, после чего он может разойтись по всему миру.

Он добавил, что в качестве определенных бонусов Россия может предложить участникам газового союза низкую цену на газ, а также участие в различных проектах России. Например, это могут быть проекты в области разработки ископаемых или промышленной индустрии.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в соцсетях заявил, что Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали «тройственный газовый союз».

Позже днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея создания российско-казахстано-узбекистанского газового союза крайне актуальна и соответствует интересам всех трех стран.