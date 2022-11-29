Катар заключил договор с Германией на поставку 2 млн тонн СПГ ежегодно

Катарская нефтегазовая компания Qatar Energy заключила долгосрочное соглашение с Германией на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в размере 2 млн тонн ежегодно, начиная с 2026 года. Об этом сообщает Qatar News Agency.

В публикации отметили, что долгосрочное соглашение было заключено на 15 лет. При этом государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что Катар умеет отделять вопросы политики от торговли.

По данным агентства, Катар в 2022 году вел активные переговоры с Германией по поводу начала поставок СПГ в страну.

21 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы катарского предприятия сообщило, что нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну СПГ в объеме 4 млн тонн ежегодно. В пресс-службе QatarEnergy назвали этот контракт самым долгосрочным в истории отрасли.

В первой половине октября министр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что Доха планирует поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12-15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.