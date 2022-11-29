Euractiv: европейским ОПК не хватает сырья для расширения производства оружия

Европейским оборонно-промышленным комплексам не хватает сырья для расширения производства оружия, сообщает издание Euractiv.

«Большая часть сырья, необходимого для производства продукции военного назначения, в странах ЕС не добывается или добывается в минимальной степени», — рассказал главы ассоциации оружейной и оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.

Он указал на нехватку, в первую очередь, синтетического каучука, химикатов и упаковочного материала. Кроме того, Гинек пояснил, что возникают большие трудности с производством бронежилетов — большинство сырья для этого предмета военного снаряжения находится в Азии, и некоторые фирмы уже перевели туда свое производство — например, в Китай.

Также европейский оружейный бизнес страдает от разрыва связей с Россией, откуда поступал алюминий, платина и палладий.

Ранее издание Global Times сообщило о том, что НАТО сократит поставки оружия Украине из-за экономического истощения Европы.